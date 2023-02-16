高雄一名女子小美（化名）與交往多時的男友分手後，因不滿對方另結新歡，於是拿剪刀怒剪前男友的內褲和褲子，前男友發現後氣到報警提告。法官依犯毀損他人物品罪，判處小美拘役10日，可易科罰金。

據判決書指出，小美（化名）原與前男友同居，去年1月某日上午，小美因認前男友另結新歡，竟以剪刀剪破其所有的內褲及褲子，價值總計約3000元，前男友發現後氣到報警提告。

小美到案後否認犯行，辯稱「是我花錢買的，那是我的東西，我沒有毀損故意」。

法官認為小美當初花錢買該些物品是在意思自由情況下所為，並贈與對方，因此前男友允受時就已取得所有權，小美剪破非自己所有之內褲及褲子，客觀上確有毀損行為無誤。

法官審酌小美僅因與前男友有感情糾紛，即恣意持剪刀剪破其內褲及褲子，欠缺尊重他人財產之觀念，且迄今尚未與前男友達成和解或彌補對方所受損害，依犯毀損他人物品罪，判處小美拘役10日，可易科罰金。