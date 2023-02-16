聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）將出任拜登總統的經濟顧問，Fed少了一位鴿派大將可能衝擊聯準會利率決策走向，不排除今春升息手段將更激進，進一步增加經濟衰退風險。

布蘭納德被視為Fed最鴿派官員之一，日前被拜登任命為白宮國家經濟委員會（NEC）主任，並於2 月20日走馬上任。

華爾街日報記者Nick Timiraos素有「Fed傳聲筒」封號，他周二（14 日）撰文指出，布蘭納德是Fed最具說服力的鴿派大將，儘管曾力挺Fed主席鮑爾加速升息以對抗通膨，但也強調過度升息可能帶來風險。

預測機構LH Meyer經濟學家Derek Tang警告，布蘭納德離開聯準會，可能導致Fed今春升息更積極，經濟衰退風險也跟著攀升；布蘭納德若留下來，將聯合FOMC中鴿派力量，成為反對5月、 6月升息的智慧領袖。

美國通膨降溫不如預期，1月消費者物價指數（CPI）年增率 6.4%，高於預期，排除波動較大的食物及能源，1月核心CPI月增率、年增率則分別將達0.3%、5.4%。

1月CPI數據公布後，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，目前聯準會3月升息1碼的機率高達九成以上，市場預估7月前利率介於 5% 至 5.25%之間，仍有必要往升息抗通膨之路持續挺進。