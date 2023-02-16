美國百年汽車大廠福特（Ford）日前宣布，將與大陸電動車電池廠寧德時代在密西根州設廠。共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）周二要求拜登針對這項交易進行審查，警告交易只會增加美國電池技術對大陸的依賴。

路透社報導，盧比歐致信財政部長葉倫（Janet Yellen）、能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）、交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），他呼籲美國海外投資委員會（CFIUS）審查福特和寧德時代的協議。

盧比歐說，這項交易只會增加美國電池技術對大陸的依賴，且有可能是為了讓廠房取得《降低通膨法》（IRA）的稅收抵免資格。耗資4300億美元經費的IRA對電池採購增加限制，目的是讓美國擺脫大陸電動車供應鏈，如果電動車電池零組件是由「令人擔憂的海外實體」製造，則禁止提供稅收抵免。

福特表示，工廠將創造2500個工作崗位，並於2026年開始生產成本更低、速度更快的鋰電池。執行董事比爾（Bill Ford）說，該公司與寧德時代的技術協議，將協助電池製造自主的進程，在密西根州製造，並且為美國製造。

財政部拒絕評論，葛蘭何表示，將先進製造能力帶回美國是競爭力的關鍵，刺激經濟並為美國創造高薪的就業機會。盧比歐說，「我希望確保沒有美國資金流向寧德時代」。