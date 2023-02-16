2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。近日就有一份最新的網路民調指出，有55％的民眾認為，國民黨派出「侯友宜」可以在2024取得勝利，引發討論。

根據《風傳媒》15日在網路節目「下班瀚你聊」中所做出的網路即時投票，對於「2024國民黨應該派誰角逐總統大位，才能得勝呢」，總投票數1847票中，有55％的民眾認為，國民黨派出「侯友宜」可以在2024取得勝利，有20％的民眾認為，國民黨派出「郭台銘」可以在2024取得勝利，有5％的民眾認為，國民黨派出「朱立倫」可以在2024取得勝利，另有18％的民眾認為，國民黨2024「沒人能夠贏」。

此投票結束後，網友紛紛留言表示「原則很簡單，絕對不投朱；在野推一組，我就投他們！」、「我是老年人了，非常厭惡郭」、「國民黨還在想推某一人，真的無藥可救了」、「本來很感謝郭董的，但他真的好投機」、「商人都是很現實的，請大家要看清楚」、「最後還是朱立倫會選2024總統大選」。