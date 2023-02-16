新任行政院長陳建仁1月31日正式上工，簽署的第一份公文是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。該計畫由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。對此，前立委郭正亮15日就表示，「這個就是下一任總統最痛苦的問題」，引發討論。

郭正亮15日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「這個743億的預算，是要調查社會的需求，蔡英文都沒在處理，李遠哲在生氣」，郭正亮更指出，「李遠哲說氣候變遷論壇都開完了，蔡英文都沒有時間表，2030要減半，怎麼可能做得到？」這讓郭正亮直言，「我覺得李遠哲這點是蠻誠實的，蔡英文不誠實」。

郭正亮也舉例中鋼的董事長就曾說過，「我們中鋼如果要符合排碳原則，那中鋼的鋼鐵漲價一倍」，郭正亮說，「因為中鋼要改成環保設備，很多都是這樣，所以陳建仁這個預算下去，各種需求就開始調查，這個就是下一任總統最痛苦的問題」。