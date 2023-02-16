新竹市前市長林智堅抄襲論文造成2022選舉綠營慘敗後，14日發文表示不再提訴願，但僅對「造成社會紛擾」及「論文寫作瑕疵」致歉，未針對抄襲認錯，其指導教授陳明通拋出論文「客製化公版」說，綠委鄭運鵬，側翼翁達瑞等也仍在護航。東華大學教授施正鋒15日在《新聞大白話》節目酸說，客製化等於說用電腦「取代」功能，一個小時就寫好了，直言應該辦個抄襲論文學術研討會，因為綠營到現在都還不知道犯錯在哪裡。

「明明是鹹豬手，他說不小心碰到！」施正鋒表示，人格、人品的部分是0跟1，不能有小瑕疵的，偷雞摸狗，這兩天不是開學了，有一個阿公去接錯孫子的？因為小孩子都穿著制服，大家都戴口罩，(小智)又不是老年人，怎麼可以這樣子呢？一個歹勢、失禮不就可以了嗎？不好意思、我錯了、我不會再犯！這個才是應該做的事情，他就是出來幫小英擋子彈，就是這樣子而已。

施正鋒提到，陳明通他當然是不服氣，但真正的罪魁禍首應該是老師，沒有把學生教好。(但)他不知道錯，什麼叫客製化？原來你的意思是說，我就是「取代」嘛，大家都知道電腦有一個(功能)選擇對不對？然後把那幾個(學生名字)完全就取代嘛。

「哇～論文就這樣子完成了！」施正鋒指出，然後把那個不同縣市、不同對象，民調出來的東西做成結果，這樣的論文不用一個學期吧？半年？不用一個月吧？一個禮拜？一天就處理，不，一個小時就寫好了！有人在幫你做這些東西。

施正鋒強調，「滿門忠烈啊！」這些文武百官，一百多個裡面，有多少的「瑕疵」啊？會不會覺得，他(阿通師)已經把台大變成一個學店了？多少台大畢業的應該來出征他才對。我們應該好好辦一個學術研討會，因為他們到目前為止都還不知道犯錯在哪裡？為什麼犯錯？哪裡犯錯？

「建立標準！一個標準把他弄出來，防止再犯同樣的錯。」施正鋒直言，除了林智堅以外，包括蔡壁如，她到底是犯了什麼錯？蔡適應那是怎麼樣？我們就辦一個研討會，然後八篇論文！出一本書籍、學術刊物，樹立這個標準，不然船過水無痕。