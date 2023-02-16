新竹市前市長林智堅14日承認其論文有「寫作瑕疵」並致歉，但其指導教授、前國安局長陳明通，卻持續替他喊冤。對此，國民黨智庫執行長柯志恩15日就表示，「陳明通居然講出『公版』的名詞，我想對他來說會跟他一輩子，他的學術地位在講出『客製化公版』這幾個字之後，就是完全蕩然無存」，引發討論。

在陳明通聲明中提到，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。

而柯志恩15日就在網路節目《少康戰情室》中表示，「我覺得所謂的『公版』在學術界也引起非常大的反彈，怎麼可能有這樣的事，或許是有資料庫，但這個資料庫裡面的資訊，要做不同領域上的應用」，柯志恩更直言，「陳明通居然講出『公版』的名詞，我想對他來說會跟他一輩子，他的學術地位在講出『客製化公版』這幾個字之後，就是完全蕩然無存」。