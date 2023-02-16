前新竹市長林智堅抄襲論文造成2022選舉綠營慘敗後，14日發文表示不再提訴願，但僅對「造成社會紛擾」及「論文寫作瑕疵」致歉。國民黨台北市議員徐巧芯15日在《新聞大白話》節目指出，林智堅因為被中華大學駁回訴願，還被認定沒有研究能力，所以林智堅這時候出來道歉，是林智堅這邊有出招延遲時間，否則上禮拜就已經看到台大訴願結果了。賴清德要處理學倫問題，如果連林智堅都處理不好，怎麼去處理別人？

「委屈在哪裡啊？」徐巧芯表示，今天是你連在中華大學學位被撤銷之後的訴願都被駁回了，而且這個訴願(駁回理由)裡面寫得非常清楚，認定林智堅沒有研究能力。所以林智堅本來這個方向目前是對的，為什麼？好多人講過了，你怎麼不學學鄭文燦？

徐巧芯指出，為什麼林智堅會選在這個時候出來講說要道歉、要撤回訴願？他拿中華大學的訴願不再去追行政訴訟這個做幌子，但其實是想要覆蓋什麼？是想要覆蓋台大的那個，因為社會上最關注的還是那個台大，因為台大是全台灣(學術)首府。經過中華大學那個訴願裡面的內容，就發現說，原來老師跟學校是在保護林智堅，雖然撤銷了你的論文跟學位，但是嘴閉得很緊，具體內容沒說為什麼，讓你外面還有發揮的空間。

「都是他抄我的啊等等，可是一旦訴願，出來的時候白紙黑字！」徐巧芯強調，連統計分析軟體是什麼你都不知道，根本沒有研究能力被寫在上面，等於被二度打臉，叫「智取其辱」。所以他總不能繼續這樣子「智求多福」吧？應該要當機立斷做處理。

徐巧芯提到，事實上台大這個訴願，在上禮拜就已經到了要提出的deadline(最後期限)了，所以現在還沒有看到台大的訴願結果，完全是因為林智堅那邊出招。就是林智堅那邊如果提出一些，比如說你要撤告了，或是說你要撤掉這個(訴願)，或是說你有要補充的，就可以在法定上再延遲一點點的訴願時間。所以如果不是林智堅這邊有出招的話，我們現在已經看到台大訴願結果。

徐巧芯直言，所以他膚淺的道歉，其實是不讓大家知道，打了台大這場的訴願，結果會怎麼樣，訴願裡面會怎麼寫。再加上已經讓民進黨失太多血了，賴清德要處理學倫問題，可是被大家說你連林智堅都處理不好，你跟我說要處理別人的學倫問題？「笨蛋！問題在林智堅！」