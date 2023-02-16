女星曾沛慈出道14年，影歌兩棲的她，從走紅作《終極一班》到最新唱片《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》皆大放異彩，去(2022年)1月傳出結婚喜訊，對象是認識10年的吉他手Peter，兩人感情一直很好，昨(14日)時逢情人節，曾沛慈曬出雙人泡湯照，寫下：「不是情人節也要快樂唷」，冒出大量的粉紅色泡泡，閃瞎眾人。

曾沛慈14日在IG曬照，照片中，她和老公的腳放在一起，湯屋起霧的窗戶上，寫著彼此的英文姓名「Peter」、「Pets」，木柵欄還附上一顆紅色愛心氣球，雖未露出正臉，歲月靜好的恩愛畫面，仍讓人會心一笑，網友們刷出一排暴動留言：「不～～～這比婚紗照還閃內」、「只是露出腳腳也覺得好浪漫」、「一起泡湯比親吻照什麼的還閃」、「終於等到妳發文了，情人節快樂」、「你們是最配的。」

曾沛慈泡湯照中的柵欄，被網友誤以為是嬰兒柵欄。(圖/曾沛慈 IG)

值得注意的是，有網友揪出照片一亮點：「第一眼看到的時候有點嚇到，還以為你們也有什麼好消息要公佈（超像嬰兒床的圍欄）」，還有一點，有位朋友在底下虧說：「太高調，不用放臉也知道，右邊的一定是你的腳吧？ 」，釣出曾沛慈開玩笑自嘲：「嘖，看來真的太高調了」，超幽默直球回應對方。

事實上，曾沛慈去年底回顧整年收穫時，曾大方對孕事表態：「如果可以，看看能不能在人妻之外，再多個新身份囉，哈哈！」，過去受訪也多次提及很想要有小孩，此外，她的唱片公司也說，曾沛慈預計結婚1年開始準備生小孩，只是因忙於拍戲暫緩進行，如今2023年似乎已達最佳時機，肚皮動靜成為焦點。