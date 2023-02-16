台灣搜救隊結束任務返台，屏東特搜副大隊長陳世鴻回想抵達重災區阿德亞曼（Adiyaman）那刻說，印入眼簾是7成以上房子呈現「千層派」倒塌型態，結構不穩，隊員克服救援難度救出受困女子。

屏東搜救隊派出40名人力，7日出發到土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman）進行救災任務，昨天晚上10時順利返回屏東隊上，屏東縣長周春米也前往迎接救災英雄，並發獎勵金及雞精讓隊員補身體。

周春米致詞指出，屏東特搜隊在去年11月取得國家級中型特搜隊認證，且不斷提升自主訓練、整備後援，在國際發生困難時，伸出援手，以屏東特搜隊的弟兄為榮。

屏東特搜副大隊長陳世鴻接受媒體聯訪表示，面臨攝氏0度以下的天氣環境，是救援最嚴峻的考驗，所幸過程中感受到土國民眾熱心，每天入夜天氣冷靠火爐取暖，當地民眾就會提供木材、火盆等，甚至提供飲食。而返國時沿途收到掌聲，相當感動。

陳世鴻回憶起抵達重災區阿德亞曼（Adiyaman）那刻說，印入眼簾就是7成至8成的房子都倒塌，且土國建物主驗採空心磚，房子倒塌型態屬於「千層派」，本身結構就不穩，若遇到餘震隨時都有倒塌的危險。

「救災無國界！」陳世鴻說，10日發現一名女性包裹著棉被受困在瓦礫堆中，搜救隊員評估並無壓到身體，以器具救援，並協助女子慢慢向外移動，成功救出女子時，真的相當振奮，也提升團隊士氣。

救出女子後，陳世鴻還特別向前與女子父親擁抱。陳世鴻說，單純想給予擁抱，因為還有其他家人受困在裡面，能救多少是多少，因為生命的延續才有後續的機會。