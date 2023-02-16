鴻海創辦人郭台銘近日與前立法院長王金平會面，喊話藍營希望能盡速提出辦法，還拋出「年輕氣盛」等說法。媒體人單厚之15日在《新聞大白話》節目指出，郭台銘一直在錯誤的時間做出錯誤的決定，在黨內風向已經確定的時候跳出來說要選。但這次郭台銘的狀況還比四年前差，所以他用這麼卑微的低姿態，因為知道狀況不好。這個氛圍下，即使能拿到門票也會非常貴，因為朱立倫剛好可拿郭台銘跟侯友宜抬價錢。

單厚之表示，郭台銘當天一直拿王金平的話來講，要從(國民黨)這邊來選，郭柯配或柯郭配看起來應該是不會了。但是感覺他狀況也不是很好，說國民黨要記取4年前的教訓，他當然講的是韓國瑜參選，但是對藍營很多選民來講，「你也是教訓的一部分」！

「你不是跟柯文哲、王金平在那搞鐵三角？」單厚之指出，郭台銘的問題在哪裡？當黨內風向已經確定的時候，那時候風向就是韓國瑜，你突然說我要選。這一次也是，黨內的風向已經開始是侯友宜了，你又跳出來說我要選。如果早三個月國民黨氣勢不好的時候，國民黨放給他選！

單厚之強調，現在國民黨情勢不錯了，你回來說我要選，你的狀況就是一直在錯誤的時間做出錯誤的決定。對比四年前，四年前還很多人支持他，在馬英九牽線下面，才會有那個局。這次看國民黨內。以前還有人質疑侯的立場，可是這次都沒有人質疑侯友宜的時候，郭台銘的狀況還比四年前差，四年前國民黨欠你錢欠你情，朱立倫打不贏柯文哲。

「現在的狀況呢？國民黨也不欠你錢，也不欠你情啦！」單厚之直言，上次翻臉翻得那麼難看，罵國民黨「勾勾纏」。現在的狀況，侯友宜的民調已經獨跑，所以他態度那麼低調，坦白說以郭董來講算卑微了。「他用這麼低的姿態，他知道狀況不好嘛！」以他目前這個氛圍，朱立倫最後是不是會給你(初選)門票？不一定，因為那個門票會非常非常貴。

旁邊陳揮文問：貴這個字很奇怪！為什麼說貴？單厚之說，不是講實質的金錢，包括你要這張門票，國民黨的輔選你要承擔多少？這個東西都一定會談的。原本只有侯友宜跟朱立倫的時候，可能只有位子，跟兩個人的未來，現在我(朱)剛好拿你郭台銘跟侯友宜抬價錢！