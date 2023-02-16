列茲尼科夫接受路透社訪問時被問及，他是否預期自己未來幾個月會繼續擔任烏克蘭防長，而他回應說：「是的，這是我國總統的決定。」
他指出，澤倫斯基已要求他繼續擔任烏克蘭防長，並且針對一個領導法律戰的未來角色進行討論，以確保俄羅斯的戰爭罪受到懲罰。
最近幾週，澤倫斯基所屬政黨一名資深議員曾指稱，列茲尼科夫將被撤換，之後他一直前途不明，但始終未被拔官。
列茲尼科夫原本是名律師，在俄羅斯侵烏前幾個月才當上防長，由於烏克蘭國防部涉及貪汙醜聞，他持續面臨壓力。（譯者：陳正健）1120216
烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）最近因為部門醜聞，據傳將被拔官，但他今天表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已要求他留任。
列茲尼科夫接受路透社訪問時被問及，他是否預期自己未來幾個月會繼續擔任烏克蘭防長，而他回應說：「是的，這是我國總統的決定。」
他指出，澤倫斯基已要求他繼續擔任烏克蘭防長，並且針對一個領導法律戰的未來角色進行討論，以確保俄羅斯的戰爭罪受到懲罰。
最近幾週，澤倫斯基所屬政黨一名資深議員曾指稱，列茲尼科夫將被撤換，之後他一直前途不明，但始終未被拔官。
列茲尼科夫原本是名律師，在俄羅斯侵烏前幾個月才當上防長，由於烏克蘭國防部涉及貪汙醜聞，他持續面臨壓力。（譯者：陳正健）1120216
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