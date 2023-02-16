2024年總統、立委大選是不少人關心的話題，14日資深媒體人黃光芹14日在直播節目爆料，現任副總統賴清德曾詢問賈永婕是否有意願擔任副手，對此，賈永婕已極力否認，想不到，她的圈內好友郁方曬出同框照，並冒出驚人之語：「要選，當然就要選總統啊！」，讓賈永婕無奈吐出一句話，笑壞眾人。

郁方昨(15日)和賈永婕等閨密相約去火鍋店用餐，曬出一張合照，可見坐在最前方的郁方用手比出1，後方的幾人開心比出2，郁方的貼文還提及：「要選，當然就要選總統啊！」，最後在Hashtag中自嘲：「＃我在蹭新聞熱度」，雖未指明道姓，結合先前新聞，似乎在拱賈永婕選總統。

郁方(左)和賈永婕(右2)聚會合照，手勢暗示參選號碼。(圖/郁方 FB)

見此，賈永婕在底下回應：「妳要幫我打馬賽克啦」，還附上笑臉吐舌的表情符號，被逗樂的網友們也加入討論：「妳一號我看得出來」、「就職典禮在火鍋店舉行，真是不錯」、「立馬趕快查了一下新聞，新聞好熱，搜尋跑出一大堆」、「先選市長熱身一下！相信100%當選」、「妳是愛心美少女」、「好啊！至少顏值高。」

此前，資深媒體人黃光芹在節目爆料，曾有一名長者向她提及，與賈永婕碰面時，對方拿出自己(賈永婕)與賴清德的合照，更表示：「賴副有問她要不要做副總統？」，不過，根據《三立新聞網》報導，賈永婕得知爆料的第一反應，只覺得好笑：「我哪知道是哪個長者啊？我沒有要選啦哈哈，祝大家情人節快樂。」