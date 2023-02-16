前新竹市長林智堅承認其論文有「寫作瑕疵」，因而致歉並撤回台大訴願案。但指導教授、前國安局長陳明通卻拋出論文「客製化公版」說，持續替林智堅喊冤。媒體人吳子嘉預言，陳明通再繼續這樣搞下去，可能變成下一個被處理的對象，有可能會被開除民進黨黨籍。

針對林智堅論文案，吳子嘉15日在《關鍵時刻》節目中認為，副總統賴清德如果再承接這些東西往下走，會走不下去，所以他必須要做個切割。而這個切割，也是他一個新的開始，但是並不是所有人都接受這件事情。

吳子嘉舉例表示，陳明通的態度，還是跟你硬拗，繼續挺林智堅。林智堅雖然撤回對台大的訴願案，但林智堅並沒有對學倫做過任何的表態或是道歉、悔過，所以這也是另外一個公案。

吳子嘉覺得，陳明通再繼續這樣搞下去，可能會變成下一個被處理的對象。 陳明通可能還是民進黨員，民進黨員如果因為這種事情繼續被告，然後又造成其他紛爭，是有可能被開除的。