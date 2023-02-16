安苡葳日前受邀演出，在現場感性落淚。（WINK1號店提供）

電音女神安苡葳日前受邀出席同志夜店演出，她驚喜現身嗨唱同志神曲〈使勁搖〉，現場嗨翻天，時隔三年驚喜現身，安苡葳表示感恩同志的力挺，也很開心〈使勁搖〉因為同志的力挺，至今仍屹立不搖。

提到近況，安苡葳直說近兩年都在家中專心創作，鮮少露面卻被有心人賜隱退，安苡葳澄清苦笑說，「我本來就很宅，又遇到疫情這兩年來，都在家中專心創作，至今已發表8首數位創作，也許太投入創作，讓大家都誤以為我不再受邀出席活動演出了，直到前陣子，應邀春酒演出，業主才坦言告知能邀約到我感到很驚喜，因為大家都說妳不唱了，這才讓我驚覺到謠言的殺傷力。」

安苡葳並笑說，前陣子受邀演出，「我演唱結束後，發現接續演出的電音女團直接的再重複剛剛我演唱的歌曲，整場活動我的歌曲不斷被重複演唱著，讓我感到很奇妙，也正視到被有心人放話『安苡葳不接演出秀約了』的真實目的」，接著感嘆說，她在家專心創作，竟被有心人到處傳播不實謠言，因此在今年決定主動站出來，以實際行動證明，找分身不如找本尊，因此決定除了創作外，目前開始積極受邀登台演唱。