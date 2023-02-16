2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高。前民進黨立委郭正亮透露，民進黨很怕侯友宜出來選，因侯友宜已經選過多次，被檢驗過了，還有什麼可以爆料的。

針對2024總統大選，郭正亮15日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，事實上，他知道民進黨很怕侯友宜出來選，因為侯友宜已經選過多次，該找的資料都找完了，被檢驗過了，還有什麼可以爆料的。他更指出，侯友宜還有一些脈絡，真的不能低估他的組織人脈，可說非常驚人。

郭正亮指出，現在有部分的人在那邊敲邊鼓，說這個讃那個讚，結果媒體驗證後，並沒有侯友宜的民調高，目前的狀況就是這樣。

至於國民黨主席朱立倫，最後有可能變成國民黨的候選人嗎？郭正亮認為，不太可能，除非侯友宜生病或不選，因為侯友宜的年齡已經到了，而政治人物的天年，就是年齡跟健康。所以他認為，目前以侯友宜代表國民黨參選2024的機率最高。

郭正亮甚至認為，侯友宜一定會變成藍軍的母雞，從他在黨內怎麼處理新北市議員，就會知道，那豈止是母雞，硬拉拔的都有，新北市有幾位議員，如果沒有侯友宜穩落選。