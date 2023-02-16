陳勢安近來推出新歌〈腦袋都是你〉，日前拍攝MV，全由陳勢安一人獨角戲完成，演繹陷入想念一個人的狀態。為了強調孤單的氛圍感，MV中有一半的場景是下著大雨的夜晚，透過陳勢安在雨中瘋狂奔跑，將「靈魂拷問般的思念」表演得淋漓盡致。

拍攝唯美畫面的背後非常不容易，因為拍攝當天天氣十分寒冷，陳勢安僅穿著一件帥氣的低胸皮衣拍攝，健壯的胸肌若隱若現，他必須在半夜淋著大雨，笑說只有一句感想：「很冷，但是很帥。」不過拍攝成果完美傳達歌曲意境，讓敬業的他直說：「很值得！」

他的新歌〈腦袋都是你〉和〈連輸入法都記得你〉的MV在劇情上也有關連，導演特別設計了「鍵盤鍵」的小巧思來做連結，MV中陳勢安在各處尋找鍵盤鍵，其實就是象徵著劇情的串連，陳勢安貼心提醒大家：「MV中有很多小細節，大家一定要好好看！」而近期陳勢安接連推出全新單曲之外，也正如火如荼籌備3月19日「連輸入法都記得你」演唱會，期許帶給歌迷一場精彩的演出。