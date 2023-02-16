王力宏與李靚蕾的訴訟案持續延燒，雙方律師隔空開戰，炮火猛烈。針對李靚蕾的4點聲明，王力宏的律師葉偉立再度發表7點聲明回擊：「很遺憾，李靚蕾小姐昨天在聲明上說不再佔用媒體資源，但今日又再度長篇大論炒作已經回應過的事情，浪費社會資源的是誰，事實已經非常清楚。」

葉偉立表示，王力宏感到十分的無奈，應媒體要求，只能配合說明以下幾點，衷心期盼此事到此為止，李小姐也適可而止，讓家事案件回歸司法程序審理，還給家人及社會大眾安寧。

王力宏律師葉偉立七點聲明如下：

1.王力宏先生從未在2021年11月20日發言，李小姐律師未善盡資料核實之責任，我方深表遺憾。事實就是事實，不能想當然耳。查王力宏先生2021年12月20日的發言，有說「暫時退出工作」，以便留出時間陪伴父母和家人，既是暫時，何來「亦未做到」？從王力宏先生當時之發言，更可見其重視家人、渴望陪伴之心，殷殷期盼，自始至終，從未改變。

2. 歌曲是歌手表達情感及思念的作品，這是人之常情，何來扭曲、抹黑之說？「總有一天，想見就能相見」是出自賴芳玉律師於2020年7月2日《合作父母與親子會面》一書的推薦文內容，並無任何針對性。王力宏先生也期待，未來與家人均能「想見就能相見」。

任何職業均有創作自由，李小姐的代理律師，實在不必因為賴律師為共同詞作者，一貫的過度引申，毫無依據的指稱王力宏先生的創作為「抹黑與扭曲」。創作是我手寫我口，心中的思念，化為歌曲，本是一番美意。李小姐方正是欲加之罪，何患無辭？

3. 這兩日我方在媒體的回應及聲明，內容句句屬實，我方均有將相關證據提供給法院，包含李小姐違反台灣法院二次裁定的具體事證。若李小姐言之鑿鑿並未違反裁定，我們期待她接下來可以履行承諾。王力宏先生也已經向台北地方法院遞交強制執行狀，接下來案件將交給法院依司法程序處理。

4. 王力宏先生從來沒有不支付扶養費用，也持續支付迄今，李小姐是收款人，她本人應該相當清楚。並且，王力宏先生也從未在紐約法院、台灣法院要求停止支付扶養費。王力宏先生係基於法律規定，請求法院裁決，不曉得李小姐方如此誤導社會大眾，是何居心？

5. 再次重申，如同昨日的回應，我們已經清楚交代紐約法院部分案件是因為「管轄權」的問題而移回台灣法院審理中，如此表示，紐約法院並未作成實體的裁決，沒有所謂「王力宏敗訴確定終結」之事實，不知道李小姐方一再誤導，意圖何在？

6. 李靚蕾小姐表示「一直盡心盡力促使王先生與家人穩定相處」，非常謝謝李靚蕾小姐的努力。對於其自我感受，王力宏先生無從評論，但王力宏先生期待李靚蕾小姐未來按照自己的公開發言如實履行裁定。王力宏先生也已經向台灣法院遞狀聲請強制執行，謝謝。

7. 王力宏先生非常抱歉近日因個人家事一再佔據媒體版面，期盼到此為止，讓家事爭議回歸司法審理，還給家人及社會大眾安寧，謝謝大家的關心。