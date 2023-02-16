ØZI近來推出新作，日前拍攝新歌MV，當場拿劍刺胸膛。（新樂園音樂提供）

ØZI近來推出新作《ADICA》回歸樂壇，並宣布於3月4日登北流開唱舉辦同名演唱會。專輯中同名主打新歌〈ADICA〉可說是他歷經過去一年低潮後的突破之作，拆解〈ADICA〉字面之意即為＂After Dark I Come Alive＂ 從黑暗中我重生。

當中能聽見ØZI挖掘內心脆弱並進入靈魂深處探討自我本質，在擁抱黑暗的一面、接受自己不完美的同時，也同時找到自我忠於音樂的狂熱價值，進而破繭找到重生之路。

稱自己「滿血回歸」的ØZI，新歌敘述ØZI在最黑暗的時期掉進了自我崩塌的世界中，並遇見了MANIACS（狂熱者們）後而從中得到了啟發，在反覆掙扎與不斷的自我質疑後，最終憤而拿起劍插進胸膛而獲得重生。只見身為主角的ØZI竟在MV中真的拿劍刺胸膛「自殘」展獻「絕處逢生、破繭新生」的意境，更有「致死地於後生」的勇氣及意味，他表示：「那把寶劍就是象徵了我把舊的ØZI殺掉，但在死亡之後我現在又重生了。」

他為了拍攝這支MV可說吃盡苦頭，為了取拍攝角度得反覆拿長劍「刺」自己，讓他笑說「一天內死了好幾次！」另外在拍攝畫臉譜鏡頭時，戲分吃重、同時扮演自己及狂熱者的ØZI得在一天內反覆化妝、卸妝不下十次，光是花妝就得花上快一小時，加上當天在一個地處空曠的廢墟取景，讓反覆上妝卸妝的ØZI苦不堪言，加上得用冰水洗臉，讓他洗到皮膚脫了一層皮，更苦笑說：「冰水反覆洗臉的唯一好處及收穫就是上鏡時臉看起來變很小。」