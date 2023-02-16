荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今天表示，一名前中國員工涉及盜用受保護的科技機密資訊，該公司正在調查這起事件。

法新社報導，ASML是全球主要半導體生產設備製造商之一，處於美中晶片戰中心，美國去年對中國祭出半導體科技出口限制，推動荷蘭及日本跟進，理由是擔心中國將此科技作為軍用。

ASML在提供給法新社的聲明中指出：「ASML最近發現，一名前中國員工盜用機密資訊，這些資訊關乎其專有科技。我們正在調查此事。根據我們的初步調查結果，我們不認為這次盜用對業務有重大影響。」

此外，ASML也提及，由於這起安全事件，部分出口管制規定可能已被違犯，該公司已向有關當局通報這起事件，並且據此採取額外的補救措施。

各界普遍認為，美國聯合荷蘭及日本，限制對中國的半導體製造設備出口，旨在切斷中國製造先進半導體晶片的能力，中國因此在科技發展上遭到「卡脖子」。（譯者：陳正健）1120216