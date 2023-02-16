南韓團體NCT 127成員徐英浩現身紐約設計師品牌Thom Browne秀場，以品牌經典灰色西裝亮相，有趣的多層次西裝廓形，使原先嚴肅的西裝增添趣味性，將品牌擅長於正裝增添變化的個性展現出來，而略帶披風感的造型則點出本季靈感來源《小王子》。

NCT 127成員徐英浩受邀出席Thom Browne 2023秋季系列發表。（摘自徐英浩 IG）

為呼應本季靈感來源作《小王子》為靈感，除在哈德遜園區內的The Shed藝術中心內，重塑書中的「沙漠中的失事飛機」場景，並於上空懸掛多顆星球、星星外，也特別將其中一名模特髮型，打造成小王子的金色髮型，設計師熱愛的劇場式裝扮則體現於模特頭上、手上顯眼的頭飾、指甲造型上，有的造型宛若行星運轉軌跡、有的則與書中角色呼應，搭配講述書中台詞的旁白、以及透過刺繡提花、印花、服裝廓形重塑的時鐘、小行星、大象、狐狸、蛇、玫瑰等意象，將書中小王子的冒險，以獨特的時裝展演呈現於眾人眼前。

Thom Browne 2023秋季系列以《小王子》為靈感。（美聯社）

設計方面大致可分為三系列，首先於大秀中首先現身的兩位模特，分別象徵在沙漠中迷路的小王子與飛行員，以飛行連身服為基調，袖子、褲管以繭型打造，使服裝廓形更加奪目、亮眼，隨後以白色歐根紗衣裙，搭配拼接布料打造的服裝，則分別代表書中的國王、愛慕虛榮的人、酒鬼、商人等角色;第二系列登場的則是以花呢材質打造的西裝，每套皆運用誇張的墊肩設計，則汲取自Thom Browne先生最愛的美式足球運動。

Thom Browne本季依舊以基本的白色調為主，但在廓形上面十分浮誇。（CFP）

Thom Browne 2023秋季系列以《小王子》為靈感。(美聯社)

Thom Browne 2023秋季系列，第二系列以標誌性西裝為主，其墊肩汲取美式足球護肩結構。（美聯社）

最後一系列結合上面兩系列特色，既有品牌標誌性的西裝輪廓，又搭配本季的小王子、星球等元素，並將品牌主打的單品如針織衫、西裝外套、襯衫等，透過服裝解構、重組的手法，使服裝輪廓變得更加多元、華麗，同時又再度重現書中間經典三素，如以灰色緞面西裝、白襯相互打劫製造出的螺旋槳、以多件大衣重組的小王子披風等，設計師將品牌主打單品解構、重組，在不影響各單品商業性的前提下，構築戲劇性的服裝輪廓，兼具藝術性、商業性，同時也精彩地敘述一個完整的故事及表演。

Thom Browne 2023秋季系列以《小王子》為靈感。（CFP）

Thom Browne 2023秋季系列以《小王子》為靈感。（CFP）

另外有趣的是，由於大秀舉行日恰逢西洋情人節，繼2022春夏系列為支持男友現任大都會博物館時裝學院院長 Andrew Bolton ，以其負責策展的「In America: A Lexicon of Fashion」為服裝靈感，巧妙地秀恩愛後，這一季Thom Browne先生不忍了，在大秀尾聲捨棄過去在秀後現身向觀眾鞠躬的傳統，而是準備一盒心型巧克力獻給大英博物館館長，也就是他的伴侶安德魯·博爾頓（Andrew Bolton）在大眾面前放閃，讓現場觀眾為其作品喝采之餘，為他倆的愛情鼓掌歡呼。