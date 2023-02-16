中國高空偵察氣球出現在美國本土上空遭拜登政府下令擊落後，數日之內又擊落了3個疑似偵察氣球，美國政府同時掀起一連串的反中政治操作。拜登雖年逾80，老態畢露，但他的團隊卻年富力強、效率奇佳，原本暫不打算追究的間諜氣球在美國民眾頭頂曝光後，他的團隊立即從政治、外交、經濟、國家安全等進行綿密的連續對華攻勢，招招狠辣，與前任川普政府任性粗魯截然不同，實不可因拜登年老而等閒視之。

當中國氣球緩慢地飄在美國人頭頂上空的畫面震驚美國社會之際，拜登政府起初 未表示要將之擊落。當新聞畫面佔據了所有媒體與社群網站時，拜登政府才編好了說法，聲稱總統「已授權」擊落，只是在等待合適時機，以確保地面民眾安全。這雖不是美國首次在本土上空擊落入侵航空器，但引發的震撼與關注則是空前的。因應事件帶來的震撼的同時，拜登政府成員很快加緊腳步進行了5大政治操作。

拜登政府為了擊落一顆沒有武裝的高空氣球，選擇了美國最先進的F-22戰機執行任務，被不少人嘲笑為「小題大作」。（圖／美聯社）

首先，拜登政府為了擊落一顆沒有武裝的高空氣球，選擇了美國最先進的F-22戰機執行任務。出動F-22被不少人嘲笑為「小題大作」，有分析稱，派出F-22是因為它的最大升限達20公里，能比較接近氣球高度，但是能爬升到這個高度的戰機並非只有F-22，例如最常被用於高空域任務的F-15也有同樣的最大升限。但是，用最先進武器擊落來犯航空器本來就是一場機不可失的政治表演，猶如穿著閃亮盔甲的騎士手執精雕寶劍、騎著駿馬全身發光地走向戰場，迎向一場眾所矚目的必勝戰役，沒有什麼能比這種好萊塢式的表演更能讓美國觀眾的心情亢奮激動。

The F-22 Raptor fighter jet achieved its first kill by shooting down alleged Chinese spy balloon over the U.S. airspace. pic.twitter.com/TYAsJNlYsH — International Defence Analysis (@Defence_IDA) February 5, 2023

其次，當中方承認氣球是偏航的民用氣象研究氣球後，其實拜登此時才定決定將它擊落，但是還要緩個幾天。那將近一周的時間內，全美國民眾透過望鏡與媒體深刻地體會了諷刺科幻片《千萬別抬頭》（Don’t look up）電影中那種來自空中、揮之不去的不安全感，同時也讓美國盟友與其他國家體驗一次好萊塢式的「中國威脅」。

this f-22 with its first kill? 🤭 pic.twitter.com/oOAAJFVkwG — Nero (@pinoyhandycam) February 9, 2023

在全球觀眾矚目之下，F-22英雄式地擊殺氣球，拜登團隊乘勝追擊，讓國務院發布美方收集到的中國氣球飛越5大洲的訊息，爭取友邦與美國同仇敵愾。美國副國務卿在華盛頓召見了40多個相關國家駐美外交官共150餘人，同時讓北京的美國大使館召集數十個國家的使節們，詳細通報中國氣球事件的和這些疑似間諜氣球的相關情報。這樣的陣仗擺開後，明眼人都知道拜登緊抓氣球的尾巴，絲毫不手軟地掠奪擊殺中國氣球的政治紅利。拜登政府當然知道，這種狀況下國務卿布林肯如果前往北京，肯定是凶多吉少，必須避之大吉。

美國在氣球事件上有大量的外交操作，其中布林肯的角色極為明顯，也因此不得不推遲了北京的訪問行程。（圖／美聯社）

第三，當擊落氣球的畫面天天在全球媒體上反覆播出且議論紛紛時，拜登政府只用5天時間，把氣球的來源、製造廠商及其背景查了個清楚，並宣布將這5家公司與1家研究所列入出口管制實體清單。這顯示美國獲取中共信息情報的能力極強，當時很可能連中共外交部都還不知道氣球是哪幾家企業生產的，以及這些中國企業各有些什麼背景。相較於川普政府，拜登手下的官員們確實要厲害得多了。

第四，拜登政府動作極快，政治操作綿密狠辣，連國會的共和黨議員都被拜登所營造的反中氛圍帶著走，一時之間提不出像樣的批評，被迫為拜登的中國政策搖旗吶喊，不然就是加碼提出對中國採取更強硬、更具挑釁意味的政策，以迎合當下的政治氣氛並爭取媒體曝光率。如此一來，拜登抽屜裡的各項針對中國的法案，未來在國會中亦將暢行無阻。近日已有11個州政府與國會議員公開表示，在國家安全考量下，將推動制定法律，禁止中國公民和企業在當地購置土地或房產，充份顯示不少美國民眾與政客們已出現嚴重的恐慌情緒。

美方打撈了中國氣球的殘骸進行查驗，未來是否就調查結果再發動一波外交攻勢，可能要看布林肯與王毅的會談狀況而定。（圖／路透）

第五，拜登決定在去年通過的《晶片與科學法案》的基礎上，擴大對中國科技產業的限制，準備與國會醞釀一項全面阻斷中國科技產業的資金來源的政策，未來可能要禁止美國資金或企業投資一些敏感科技領域的中國公司。同時要將相關的法案與政策透過與7大工業國（G7）、歐盟實現同步，在關鍵產業上的原料、技術與資金來源對中國組建起更完整的屏障。

過去以來美國媒體不斷播出拜登打瞌睡、與不存在的人握手、行動遲緩表情呆滯等畫面時，很容易讓人以為老態頻現的拜登將難以領導出一個有效率的美國政府。但是從他在幾件關鍵政策法案上的做法上看來，外界也不得不承認：拜登雖老，他的執政團隊年富力強，低調卻能幹，還能獲得拜登的信任與授權。未來在美國歷史上對中國發動新冷戰的歷程，將成為拜登從政史上最重要的政治資產，如果他還能連任，將是中國在崛起過程中最重大的挑戰。

1984年雷根（左）總統競選連任時，民主黨候選人、前任副總統孟岱爾（右）嘲諷雷根年老，當時雷根73歲，這項最年老總統的記錄被拜登打破。（圖／美聯社）

拜登做為美國史上唯一比雷根年老的總統還能有此表現，不禁讓人回想起1984年雷根總統競選連任時，民主黨候選人、前任副總統孟岱爾嘲諷雷根年老（73歲）的故事。當時雷根聲望很高，美國有位新聞漫畫家畫了一組2格漫畫，首先是雷根與幕僚開會時打瞌睡，註解寫著「他又在開會時睡著了」；另一幅孟岱爾與幕僚們開會時精神奕奕地大發議論，但幕僚們全都睡著了，註解則說「他又讓大家都睡著了」。經歷過雷根執政年代的拜登，或許真能體會當年雷根執政的要領吧！