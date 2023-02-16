路透社今天引述一名知情人士所言報導，針對美軍擊落中國高空氣球及3個不明飛行物，美國總統拜登及他的團隊正在考慮，讓他在不久後就此發表演說。

路透社報導，這位消息人士匿名指稱，目前想法是讓拜登（Joe Biden）在下週初出訪波蘭之前，針對這些事件發表演說。

拜登一直面臨來自美國國會議員的壓力，要他對出現一連串不明飛行物事件發表更廣泛談話，這些事件讓許多美國人感到困惑。

但拜登先前很少就上述情況公開發表評論，而是讓白宮官員置評。（譯者：陳正健）1120216