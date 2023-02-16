路透社今天引述一名知情人士所言報導，針對美軍擊落中國高空氣球及3個不明飛行物，美國總統拜登及他的團隊正在考慮，讓他在不久後就此發表演說。
路透社報導，這位消息人士匿名指稱，目前想法是讓拜登（Joe Biden）在下週初出訪波蘭之前，針對這些事件發表演說。
拜登一直面臨來自美國國會議員的壓力，要他對出現一連串不明飛行物事件發表更廣泛談話，這些事件讓許多美國人感到困惑。
但拜登先前很少就上述情況公開發表評論，而是讓白宮官員置評。（譯者：陳正健）1120216
路透社今天引述一名知情人士所言報導，針對美軍擊落中國高空氣球及3個不明飛行物，美國總統拜登及他的團隊正在考慮，讓他在不久後就此發表演說。
路透社報導，這位消息人士匿名指稱，目前想法是讓拜登（Joe Biden）在下週初出訪波蘭之前，針對這些事件發表演說。
拜登一直面臨來自美國國會議員的壓力，要他對出現一連串不明飛行物事件發表更廣泛談話，這些事件讓許多美國人感到困惑。
但拜登先前很少就上述情況公開發表評論，而是讓白宮官員置評。（譯者：陳正健）1120216
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。