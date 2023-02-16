美國地質調查所（ USGS）表示，菲律賓中部瑪斯貝特島（Masbate）今天發生規模6.1強震，事發於當地凌晨兩點後不久，屬於淺層地震。

法新社報導，菲律賓當局目前未有關於地震災情及傷亡的通報，並且未發布海嘯警報。（譯者：陳正健）1120216