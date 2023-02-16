菲律賓規模6.1強震 暫未傳出災情傷亡 05:242023/02/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 菲律賓規模6.1強震 暫未傳出災情傷亡。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（ USGS）表示，菲律賓中部瑪斯貝特島（Masbate）今天發生規模6.1強震，事發於當地凌晨兩點後不久，屬於淺層地震。 法新社報導，菲律賓當局目前未有關於地震災情及傷亡的通報，並且未發布海嘯警報。（譯者：陳正健）1120216 羅馬尼亞遭規模5.6地震襲擊 未傳出重大災損 土耳其遭強震重創 損失可能高達841億美元 增進亞太防衛 菲律賓可能接收日本直升機和坦克 #菲律賓 #強震 #傷亡 #規模6 #未傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土敘強震逾4.1萬死 土耳其瓦礫堆14日9人獲救 07:142023/02/15 國際 土耳其強震後160小時 以俄國為首搜救隊救出1男子 15:422023/02/13 國際 花蓮市公所匯集愛心送土耳其 收件截止前市長送抵臺北 19:152023/02/13 生活 菲律賓總統因南海「雷射衝突」召見大陸駐菲大使 19:442023/02/15 國際 土敘強震逾3.3萬罹難 UN承認物資難以進入敘利亞 08:272023/02/13 國際 土敘強震近3.8萬人罹難 受影響兒童恐逾700萬 21:382023/02/14 國際 KOTEN基金會贊助 菲國學生跨海到義守大學就讀翻轉人生 15:142023/02/15 生活 聯合國：土敘強震罹難人數恐破5萬 04:102023/02/13 焦點新聞 九華山地藏庵捐7位數助土耳其震災 暖喊這句話 14:002023/02/14 生活 鋼市震撼彈 寶武菲國設廠恐威脅亞洲鋼業 04:102023/02/13 財經要聞 土敘強震爆發一週 罹難人數突破3萬5000人 19:552023/02/13 國際 美日菲壓縮中國南海空間 04:102023/02/14 時論廣場 國戰會論壇》日菲攜手聯防 彼此當靠山（黃惠華） 00:062023/02/14 海納百川 排球校隊39人客死土耳其 北賽普勒斯悲慟送葬 04:092023/02/13 國際 尚青論壇》拖別國下水也救不了台灣（何溢誠） 19:392023/02/15 尚青論壇 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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