女星謝忻在工作忙碌之餘，仍經常於社群平台和粉絲分享日常點滴。不過，她14日突然在Instagram的限時動態發出一張趴倒在樹幹上的照片，表示自己在情人節前一天扭到腳，因此一整天都躺在床上養傷。

謝忻先是在Instagram的限時動態發出一張趴倒在樹幹上的照片，附文「情人節的Me」，原來是她在此前攀登品田山期間沒用登山杖，結果不慎踩空導致左腳扭傷發腫，必須一整天都躺在床上休息。

雖然謝忻在登山的過程中意外受傷，完全笑不出來，也對自己體力不足和裝備未帶齊全與食物分配不均懊惱，直言「我高估自己的能力」，但她仍樂觀表示「好多地方可以更好，我要爬得更快樂」。

謝忻在Instagram的限時動態，發出一系列關乎自己左腳扭傷的來龍去脈。（圖／翻攝自Instagram／@xiexin1127）

謝忻指出，「感謝武陵四秀賜予我的滿版星空、高照豔陽，縱使身心俱疲，遍體鱗傷，無妨。」不過，她也透露，因為腳傷的緣故，自己15日無法如期出外景，只好向節目製作單位致歉。

謝忻指出，「感謝武陵四秀賜予我的滿版星空、高照豔陽，縱使身心俱疲，遍體鱗傷，無妨。」（圖／翻攝自臉書／謝忻）

更多 CTWANT 報導