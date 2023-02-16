道瓊工業指數上揚38.78點或0.11%，收34128.05點。

標準普爾指數揚升11.47點或0.28%，收4147.60點。

那斯達克指數上漲110.44點或0.92%，收12070.59點。

費城半導體指數上揚11.44點或0.37%，收3133.07點。（譯者：陳正健）1120216