兔年開春沒多久，行銷及電商圈最夯的話題是「ONE BOY」，因為這家15年前網拍起家的服飾品牌，去年底請來韓劇女神朴敏英代言衝鋒衣，網路聲量一舉超越服飾電商老將Lativ及OB嚴選。

朴敏英代言ONE BOY(ONE BOY提供）

致理科技大學行銷與流通管理系副教授李銘尉透過網站流量平台Similar Web分析，2022年10月到12月，ONE BOY網路流量超越其他本土大型服飾電商，他告訴CTWANT記者，撒幣找代言人打廣告，容易讓消費者質疑「是不是暴利」？或引來「貼牌」負評。

事實上，今年才32歲的ONE BOY創辦人顏瑋廷是網拍起家，產品從服飾、染髮劑到生活用品等，品牌跳躍起點發生在2016年，當時戶外潮牌登台，動輒數千元的英國SUPERDRY、上萬元的美國THE NORTH FACE正夯，ONE BOY以「衝鋒衣」入市，一千多元的親民定價立刻打開市場。

電商服飾同業觀察，「ONE BOY趁勢透過三立電視旗下廣告公司操刀，請愛紗、周曉涵等明星穿上身，並在八點檔本土劇中『現身』，贊助娛樂節目，以『國民外套』、『衝鋒衣界的法拉利』，瞄準機車族，2018年大賣，轉而切入四季機能衣。」

2020年，ONE BOY從冬季衝鋒衣切入四季機能衣，其中冰鋒衣找來女神郭雪芙代言，顏瑋廷曾表示大賣50萬件。顏瑋廷也一度親上電視新聞，宣示衝鋒衣的機能：「防風、保暖、有一點防水功能，外面是小鋒巢塗層，能有效防潑水。」

品牌委託外國代工廠製造，是製造業界常態。然而，人紅是非多，2020年底，PTT及Dcard上出現不少有關ONE BOY的討論及負評，包括「中國貨貼牌」、「ONE牌代工廠」、「同代工廠」、「羅堡羅」等，從大陸淘寶抓圖，將衝鋒衣商品及價格並列比拚。

羅堡羅打著「ONE牌同款」名號在網路開賣，本刊記者實際走訪台灣羅保羅位於台中的地址，發現隱藏在公寓裡。（圖／林榮芳攝）

CTWANT記者調查發現，大陸確實有一間「泉州市羅堡羅服飾有限公司」，設在福建省泉州市，同名稱的衝鋒衣商品也在淘寶上販售，此外，ONE BOY衝鋒衣熱賣之際，台灣電商平台蝦皮五年前也出現「台灣羅堡羅」自營店，販售衝鋒衣等衣褲服飾。

面對接踵而來的貼牌爭議，ONE BOY在2021年中發出品牌聲明，公開 SGS合格檢測，強調專為台灣人所設計打造的機能服飾，並以全新的LOGO問世，以官方正版設計，提醒消費者防詐騙及仿冒品。

鮮少受訪的顏瑋廷2021年7月在健身線上課HAVFIT官網受訪，自述「一位大男孩」的創業起心動念，ONE BOY衝鋒衣的工廠在大陸、在台灣建立品牌：「ONE BOY就是道地的台灣品牌。」

就在ONE BOY重塑品牌新形象之際，「台灣羅堡羅」有限公司在2021年9月登記，地址設在台中市大里區，記者循線前往，現址為公寓住家，按鈴無人回應，透過蝦皮賣家聊天，客服僅回應老闆不在會轉達，「我們是跟大陸有合作」，其餘在截稿前並無回應。

對於ONE BOY代工廠與羅堡羅關係及貼牌爭議等，CTWANT記者向ONE BOY公司提問，至截稿為止，未獲回應。

CTWANT記者二月間的一個周末走入台北市忠孝東路上的旗艦店，迎賓的是馬卡龍色系外套，整間店鋪簡約舒適，衣服吊牌上清楚寫著「中國製造」，不減消費者參觀且提袋率不低，記者現場觀察平均5位進門客人，就有1人購買，看來影響有限。

據傳ONE BOY創辦人顏瑋廷曾有演藝經紀背景，能請到許多明星代言，圖為宅男女神郭書瑤。（圖／焦正德攝）

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