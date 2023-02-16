近日，在網路聲量爆紅擊敗服飾品牌電商老將Lativ及OB嚴選的ONE BOY，除了請來女神郭雪芙、韓劇女星朴敏英代言，受到關注，CTWANT記者調查，早在六年前，ONE BOY就在社群網路上引起騷動，因為第一代女模特兒Annber就是有「文大子瑜」之稱的校園美女鄭安文，且是ONE BOY創辦人顏瑋廷女友。

ONEBOY以電商黑馬之姿竄起，與不按牌理出牌的行銷策略有關。ONE BOY品牌創辦人顏瑋廷是網拍起家，他自述求學階段就開啟人生打工階段，從自身需求來選品、批貨到上架，為了累積資金，他曾在燒烤店、漢堡店打工，早年他先在奇摩拍賣到商城，在自己架設官網，從男裝服飾起家的他，吃過不少虧，後來才找到定位及樹立品牌形象。

ONE BOY出貨畫面。（圖／翻攝ONE BOY網路影片）

顏瑋廷鮮少受訪，外界所知有限。電商業界傳出，顏瑋廷家中富有，父母經營線上遊戲，他求學時代就「從淘寶進貨到台灣上架」，起先產品線廣，不只衣著，還有染髮劑、生活用品、服飾等，後來摸索出高單價高獲利心法，近年切入機能衣，瞄準機車族，建立起「工廠在大陸、品牌在台灣」模式。

本刊調查，顏瑋廷所創的ONE BOY，直到2016年才正式登記為「卓昱股份有限公司」，起初資本額為一千萬，經過二次增資，目前為6500萬元，而公司所在地，也在2020年12月搬家，從新北市中和區搬到三重區重化街的總部。隨公司擴充，公司也由一人董事曾為四名董監事，還包括顏瑋志、顏貽景及徐虹雲。

這棟新建地上5層、地下2層總部大樓，由「家祥紙業」所有。知情人士告訴CTWANT記者，「兩間公司老闆並不認識，單純是房東房客關係，租約一簽5年。」當初是母子倆來看廠房，而媽媽姓徐，因此推斷就是董監事中的徐虹雲。目前5層樓全數進駐，1樓是行政單位辦公室，2~4層用來存放貨品、包裝產線，5樓則是老闆辦公室。

鄭安文逆天長腿與美貌，為品牌加分。（圖／翻攝鄭安文IG）

「顏瑋廷自行帶隊，負責設計、品管及行銷，媽媽有在幫忙管帳，家人則負責物流管理。」一位同業表示。此外，顏瑋廷還有一位得力助手，就是ONE BOY第一代模特兒Annber。

今年29歲的Annber，本名鄭安文，早在文化大學建築系讀書時，就因著美麗臉蛋、直髮及修長身材，被視為「文大子瑜」，在社群網路上小有名氣。約莫六年前，Annber開始成為ONE BOY模特兒，以甜美正妹形像吸引大量網友關注。

目前鄭安文個人IG帳號有超過26萬人追蹤，上面有不少她與顏瑋廷的工作照、在各國出遊打卡，這對佳偶在文化大學校友圈傳為美談，鄭安文也被網友直呼「ONE BOY老闆娘」，除了為ONE BOY出力，她也設立網拍品牌Waawoo、主打女性運動修身服飾，公司登記地址就在ONE BOY總部。

對於兩人在業務上的合作及交往，CTWANT記者向ONE BOY公司提問，至截稿為止，未獲回應。

鄭安文設立網拍品牌Waawoo、多販賣運動修身女性服飾。（圖／翻攝鄭安文IG）

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