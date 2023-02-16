一代巨星劉文正在昨（15）日傳出離世消息，經紀人夏玉順證實已在去年11月因心肌梗塞離開，享壽70歲，對此，綜藝大哥大張菲在得知消息後感到十分震驚，也透露曾為劉文正主持「最後一場秀」並曝光兩人當時的約定。

根據《壹蘋新聞網》報導，張菲表示，劉文正是當時少見的影歌視三棲的巨星，因此鮮少出現在秀場，而他在台中的最後一場秀是由自己擔任主持人，接著張菲回憶，劉文正當時的加碼為天價，且他的層次與形象很高，為了可以維持他的形象，整場秀都不開黃腔插科打諢，事後他則表示相當滿意，也與張菲約定下次再合作，但沒想到卻成兩人最後一次合作。

然而，張菲提到，劉文正曾邀請自己與費玉清到家中喝下午茶，並藉此詢問兩人自己（劉文正）是否適合秀場文化，如今再次聽到劉文正的消息他竟已經離開，讓張菲感到難以置信，表示劉文正這一生「單純且撲朔迷離」，若消息為真，希望他在回憶他的一生時是圓滿與美好的。

事實上，劉文正曾主持歌唱節目《劉文正時間》，創下高達82%的收視率，並開創了首個以藝人名字命名的綜藝節目，儼然成為綜藝節目的里程碑，另外，他也三度奪得金鐘「男歌唱演員獎」的殊榮，戲劇方面一共演出了22部文藝愛情片，但他卻在32歲宣布引退移居美國，之後返台轉為幕後，捧紅「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜和裘海正，1991年結束飛鷹唱片就此全面隱退。