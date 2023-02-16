中央氣象局持續發布低溫特報，今晨仍有不到10度低溫；白天起大幅回暖，各地高溫除了北部不到20度，中南部及東部多逾23度。好天氣一直到周末，19日下午又一波冷空氣接近，預估最冷時間落在21日晚間至22日清晨，低溫下探10度。

強烈大陸冷氣團發威，低溫特報橫掃全國17縣市（含金門），但也接近尾聲了。今起氣溫逐日回升，氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，預告下波冷空氣報到。

今夜、明晨因「輻射冷卻」，部分地區低溫仍在10度以下，應注意保暖。今各地氣溫：北部10至18度、中部10至23度、南部11至26度、東部11至24度。

最新模式模擬，明起至19日上午晴朗穩定、日夜溫差大；這段期間僅東部偶有局部短暫雨。19日下午起，最新一波強冷空氣南下，北、東轉有雨，氣溫也會開始下降。

吳德榮指出，目前看起來最冷的時間點落在下周二（21日）晚、下周三（22日）晨，雖不像這波這麼冷，但低溫也只有10度左右。另模式顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動，增加大氣不確定性，持續觀察。