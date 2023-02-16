易華電近期價量齊揚，截至14日近6天累積股價漲幅達25.2％，且14日成交量達近60日平均成交量8.42倍。由於近1周已2度達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關自結財報。

易華電2022年第四季自結營收4.2億元，季增達15.31％、自近4年半低點回升，仍年減達35.47％。稅前虧損0.67億元、稅後虧損0.55億元，每股虧損0.66元，較去年第三季及前年同期轉虧、均創歷年新低。

合計易華電2022年營收21.13億元、年減達29.64％，為近4年低點。稅前淨利0.95億元、年減達75.7％，稅後淨利0.73億元、年減達77.47％，每股盈餘0.88元，均創2017年以來近5年低點。

受淡季及工作天數較少影響，易華電2023年1月自結營收1.01億元，月減達31.67％、年減達51.81％，為近5年低點。稅前虧損0.2億元、稅後虧損0.17億元，每股虧損0.21元，較去年同期轉虧，但虧損幅度月減達69％。

易華電表示，1月營收下滑主要受春節連假工作天數減少、產業傳統淡季效應所致。隨著面板產業歷經大幅修正，驅動IC市場庫存持續去化，加上工作天數較少，預期首季應為今年營運谷底，第二季起可望逐步回穩。