ASRock W790 WS高度優化支援Intel Xeon W-2400系列處理器，並相容支援W-3400系列處理器，最高可相容56核112執行緒的處理器型號。W790 WS提供8條DDR5 RDIMM插槽，支援四通道記憶體及2DPC設計，最大安裝容量達2TB，並支援ECC記憶體，可自動偵測及修正資料毀損，提升高階HEDT平台的記憶體效能與容量。

ASRock W790 WS主機板支援PCI-Express 5.0規範，配置了4條PCI-Express 5.0 x16插槽及1條PCI-Express 4.0 x16插槽，4組Blazing M.2 SSD插槽 (PCIe Gen5 x4)，可支援最高128Gbps傳輸速度，搭配2組USB4 / ThunderboltTM 4 Type-C接孔，支援40Gbps速度及PD 3.0 快充技術，以及1組U.2 mini SAS (SFF-8643)接口，大幅提高儲存設備擴充性以及傳輸效能。ASRock W790 WS主機板也相容支援ASRock Blazing Quad M.2 SSD PCI-Express x16擴充卡，其內建4組M.2 25110插槽 (PCIe Gen5 x4)，並帶有出色散熱設計，使用者透過擴充卡可連接更多高速儲存設備，享受更優化的PCIe Gen5 SSD使用體驗。

在散熱設計上，W790 WS在VRM側採用鋁質散熱鰭片、3組EBR軸承風扇的主動散熱設計，並用導熱管連接後I/O側的大面積鋁合金散熱鎧甲，打造超凡的散熱效能；此外，使用者可在BIOS自行設定調整EBR軸承風扇的轉速曲線以符合個人化使用需求

ASRock W790 WS配置了2埠10 GbE有線網路孔(Marvell AQC113CS)，擁有比傳統網路快上十倍之多的傳輸頻寬，無論是內網傳輸或是上傳雲端都可享受最高等級的傳輸效能。網路介面也額外配置了1埠2.5 GbE有線網路孔(Intel I225LM)，並支援IntelR vPro技術平台，提供Intel主動管理技術(Intel AMT)與Intel Endpoint Management Assistant (IntelR EMA)，為企業應用環境給予更優化的遠端管理支援。除此之外，W790 WS內建2T2R Wi-Fi 6E無線網路模組，提供Gigabit等級的無線傳輸速度，打造更便利的無線網路應用。