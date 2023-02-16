集保結算所與2008年在雙方主管機關見證下，與越南集保公司簽訂合作備忘錄，建立業務運作、資訊交換及人員訓練合作架構，長期以來在實務作業、創新服務與相關法規制度等面向均有密切交流。

隨著金融科技發展，集保結算所產業服務延伸至投資人端，越南集保公司亦多次派員至台灣取經，考察集保結算所股東會電子投票、集保e手掌握等數位化服務的成功經驗，以作為其服務發展及優化參考。

朱漢強表示，集保結算所以普惠金融精神，積極發展股務4e服務、集保e手掌握應用場景等多元投資人服務，豐富的經驗獲得亞太地區集保組織（ACG）會員的共同支持，擔任ACG投資人服務主題的工作小組召集人，積極扮演會員間的資訊交流樞紐。

朱漢強指出，自該工作小組成立以來，越南集保公司即以小組成員身分與集保結算所密切互動。越南集保董事長Nguyen Son亦表示，二家機構長期以來關係友好、具深厚情誼，很高興能再次以實體會面交流，相信未來合作將更為緊密，持續深化雙邊資本市場發展。

集保結算所長期致力落實主管機關「資本市場藍圖」、「金融科技發展路徑圖」與「綠色金融行動方案3.0」等多項政策，積極推動與國外相關機構合作交流，掌握國際發展趨勢，並發揚台灣成功經驗。

展望後市，集保結算所表示，將持續以最嚴謹的態度，逐步推動負責任的創新，在國際間展現台灣數位、韌性、永續的軟實力，提升台灣資本市場能見度。