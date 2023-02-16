偶像始祖劉文正昨(15)日因心肌梗塞還未過完去年生日就辭世，享壽70歲，消息一出令廣大粉絲們都相當震驚，曾被他一手打造的團體「飛鷹三姝」伊能靜、方文琳及裘海正都難掩悲痛，發聲哀悼恩師。然而，先前網路上曾瘋傳一張劉文正的「現況照」，只見照片中頭禿發福，讓不少網友看了都異常驚訝他的變化，而他的徒弟方文琳也都對此做出回應。

劉文正當年因帥氣的長相及溫暖人心的歌喉成為在樂壇閃耀的男星，豈料卻在紅遍各地的1984年選擇隱退，讓不少歌迷為之心碎，紛紛喊話求他復出歌壇。豈料，行蹤成謎的他卻意外在網路上流傳出一張「近況照」，而該名男子因五官和劉文正極為相似，意外引發熱議論。

劉文正隱退後，他的行蹤多次受到粉絲關注，除了與計程車司機的照片引發熱議外，微博上也盛傳一張他「滿臉皺紋」的近況照。對此，有網友在微博上做出回應，指出，那張圖片是經有後製app拿他製作的「劉文正生日賀圖」添加老化特效，並非劉先生的近照。

網友對於劉文正「滿臉皺紋」的近況照做出回應。(圖／翻攝自微博)

對於劉文正的近照傳聞，徒弟方文琳也在臉書上出面否認，指出：「真的是(看一個影生一個子！)是哪有一丁點像。」此外，她更透露：「劉大哥(劉文正)是一個完美主義者，他會把自己無論健康或是外在都維持(得很好)。」事實上，此則消息原來是誤傳，該名男子是一位計程車司機，社群平台上的照片更因其陽光燦爛的笑容，讓不少網友看了都直呼：「好萌的大叔。」

事實上，劉文正退出歌壇後，其徒弟「飛鷹三姝」們都相當感謝此前與他走南闖北的奔波旅程，多次在社群平台上憶及恩師。如伊能靜曾在去年曬出與恩師的合照，方文琳也在臉書上感謝：「老闆，劉大哥，無人取代，無人能及！我超想念你，祝福老闆一切安好。」