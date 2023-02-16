美軍一架黑鷹直升機於當地時間15日下午3時左右墜毀在阿拉巴馬州53號高速公路（Highway 53）上，官方表示機上人員全數罹難，目前尚不清楚機上有多少人。附近居民也拍下直升機邊旋轉、邊「垂直下墜」的墜毀瞬間。

Another angle of the Blackhawk crash in Harvest, Alabama from home surveillance.



You can hear the engine going but the chopper descends at high rate with no resistance from rotors as it nose dives at end. pic.twitter.com/lWAyPyrSi2 — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) February 15, 2023

#BREAKING: Police and emergency services responding to reported helicopter crash in Madison County, Alabamapic.twitter.com/FC8VmMiPeh — I.E.N. (@BreakingIEN) February 15, 2023

綜合福斯新聞（Fox News）、美國廣播公司新聞網（ABC News）等報導，阿拉巴馬州麥迪遜郡警長辦公室（The Madison County Sheriff's Office）證實，一架美軍黑鷹直升機於當時間15日下午左右墜毀在亨茲市（Huntsville）53號高速公路上，墜毀地點位在高速公路與波維爾路（Burwell Road）的交叉路口附近。

Black Hawk helicopter consumed by flames after crashing on Alabama highway leaves 'no survivors' https://t.co/gAmEGtazhJ — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 15, 2023

麥迪遜郡警長辦公室發言人派特森（Brent Patterson）表示，救難人員抵達現場時發現直升機「被火舌吞噬」，機體「全毀」（Total Loss），依現場損失程度判定沒有「沒有生還者」，不過目前尚不清楚機上有多少人。

現場畫面顯示，直升機旋轉呈「垂直下墜」，墜地時爆炸、陷入火海，濃重黑煙直竄天際。

A short video of the helicopter crash in Harvest (north of Huntsville) from Savanna Terry pic.twitter.com/v1T5vk4gq5 — James Spann (@spann) February 15, 2023

#Alabama Unconfirmed but this Tik Tok user described the aircraft as a Blackhawk. pic.twitter.com/H1wh3PTQyx — Ｎｅｒｄｙ 🅰🅳🅳🅸🅲🆃 (@Nerdy_Addict) February 15, 2023

一名官員表示，這架黑鷹直升機隸屬於田納西州國民兵（Tennessee National Guard），原本正準備進行訓練任務，墜機地點靠近阿拉巴馬州與田納西州交界。

目前當局已封鎖失事地點、關閉附近道路。

附近居民亞當絲（Tammy Adams）描述，她先是聽到沒有消音器的汽車發出的聲響，接著就看到直升機從頭上飛過去，「然後砰，我們聽見撞擊聲，我們看到它墜落地面然後爆炸」，「我們知道沒有人能活下來。」

目擊失事現場的薔森（Chermonica Johnson）則描述：「那裡什麼東西都不剩，你甚至認不出來原本是一架飛機。」

（持續更新）