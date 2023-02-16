美軍一架黑鷹直升機於當地時間15日下午3時左右墜毀在阿拉巴馬州53號高速公路（Highway 53）上，官方表示機上人員全數罹難，目前尚不清楚機上有多少人。附近居民也拍下直升機邊旋轉、邊「垂直下墜」的墜毀瞬間。
綜合福斯新聞（Fox News）、美國廣播公司新聞網（ABC News）等報導，阿拉巴馬州麥迪遜郡警長辦公室（The Madison County Sheriff's Office）證實，一架美軍黑鷹直升機於當時間15日下午左右墜毀在亨茲市（Huntsville）53號高速公路上，墜毀地點位在高速公路與波維爾路（Burwell Road）的交叉路口附近。
麥迪遜郡警長辦公室發言人派特森（Brent Patterson）表示，救難人員抵達現場時發現直升機「被火舌吞噬」，機體「全毀」（Total Loss），依現場損失程度判定沒有「沒有生還者」，不過目前尚不清楚機上有多少人。
現場畫面顯示，直升機旋轉呈「垂直下墜」，墜地時爆炸、陷入火海，濃重黑煙直竄天際。
一名官員表示，這架黑鷹直升機隸屬於田納西州國民兵（Tennessee National Guard），原本正準備進行訓練任務，墜機地點靠近阿拉巴馬州與田納西州交界。
目前當局已封鎖失事地點、關閉附近道路。
附近居民亞當絲（Tammy Adams）描述，她先是聽到沒有消音器的汽車發出的聲響，接著就看到直升機從頭上飛過去，「然後砰，我們聽見撞擊聲，我們看到它墜落地面然後爆炸」，「我們知道沒有人能活下來。」
目擊失事現場的薔森（Chermonica Johnson）則描述：「那裡什麼東西都不剩，你甚至認不出來原本是一架飛機。」
（持續更新）
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