資深媒體人陳文茜2019年確診肺腺癌，雖然已經動手術切除腫瘤，但健康仍屢次亮起紅燈，日前突然發燒到38.9度，一度全身發抖無法進食，沒想到昨(15日)又發燒到39度，讓她絞盡腦汁想盡辦法降溫，希望不要再次歷史重演。

陳文茜表示台中連兩周出現數天溫差超過12度的日子，導致近來狀況苦不堪言，像是第一周就在48小時內昏睡近三十小時，如今為了避免上周發生發燒39度的狀況重演，除了打針之外，還把躺的床鋪圍起來避免吹風，接著更幽默表示：「我過去是位古董收藏家，買了一堆法國古董桌巾，現在全派上用場，友人把桌巾變成帳蓬，再用無印良品透明夾子一夾，好像住在阿拉伯皇宮帳篷」。

在施打完白蛋白，待體力略好時，陳文茜展開一連串退燒工程，她表示先用浴帽把頭包起來，才不會那麼痛，接著額頭敷上冰凍的美容巾，接著更換六次左右，隨後將臉敷上冷藏面膜，並用冰塊塗抹減少化學物質，直到半夜兩點，體溫終於從39降到37度，隨後曬出照片自嘲「法相莊嚴」，還不忘透露後遺症是「長了一顆青春痘」。

陳文茜去年病情一度惡化，在鬼門關前走了一遭，對於生死樂觀看待的她，在社群平台公開自己設計的葬身之地，指出其中四口噴泉，倆個圓形是外公外婆，倆個玫瑰花石刻是給已經往生的所有毛小孩，另一個則是未來的自己，立體三層花瓣則是刻著自己名字和年份與簡單的詩，灑脫態度讓網友讚賞不已。