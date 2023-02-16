CNN報導台灣交通有如「行人地獄」，台南在地臉書粉專《台南式Tainan Style》表示，中西區的新美街本來是單行道，也沒有開放機車逆向行駛，自從把街道切半，規劃一條機慢車專用道後，不僅行人沒地方走，還變相「合法化」讓機車逆向，認為應把機慢車道規劃成人行道，該粉專批「一絲一毫溫柔與尊嚴也不留給行人」，貼文引發萬名網友熱議。

《台南式》昨（15）日於臉書上傳一張照片指出，中西區的新美街，原本是單行道，也沒有開放機車逆向行駛，且平常行人就很多，後來卻規劃一條機慢車專用道，讓機車可合法逆向行駛。

《台南式》質疑，這條路車流有大到需要規畫機慢車專用道嗎？短短一條新美街維持單行道，機車族稍微繞一下到底多困難？認為應該把機慢車道規劃成人行道，「這就是台南的交通規劃，一絲一毫溫柔與尊嚴也不留給行人。」

圖文曝光，隨即引發1萬名網友關注，「台南真的讓行人在路上走得很驚恐，尤其牽著兩個小孩的時候」、「我們之前推娃娃車也是像越野賽，動不動沒路，還要上上下下扛著走」、「這才是真正台南車禍之冠」、「路小就禁行汽車，不是禁止行人」、「台南交通真的很搖頭啊」、「台南還有人在住喔」。

話題也吸引部落客「我是小生」留言，他認為不論有沒有行人，像新美街這麼小條的街道，光是開車也很痛苦，且台南美的地方就是要徒步在巷弄穿梭，而不是肉身在路上閃車。他大讚正興街就有規劃徒步區，反觀同樣是觀光客會聚集的新美街弄成這樣，「真的看不出台南有要規劃成觀光城市的樣子。」