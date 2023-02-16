台北市南港分局警備隊35歲王姓員警遭檢警搜索在新北市住處，查獲1小包安非他命等違禁物品，被依毒品罪嫌移送法辦並記兩大過免職，並遭羈押禁見。根據調查，本案源於信義分局偵辦一起毒品案件時，溯源往上追查，發現一名綽號叫「老K」的藥頭，警方追出身分後，發現老K竟然是前同事，於是立刻通報南港分局共同偵辦，經蒐證後逮捕王員。

根據調查，信義分局破獲一起販毒集團案時，逮捕該集團下線藥頭，警方一路往上追源頭，發現這名藥頭的上游盤商綽號叫做「老K」，警方循線追查，竟發老K真實身分就是王員，而且他還與跟毒品管制人口住在一起。

王員是警專第26期畢業，曾在信義、大安分局擔任偵查佐，去年10月改調南港分局警備隊。南港分局長王炳睿表示，王員已不適任警察工作，依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以記二大過及免職處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

對此，南港分局強調，對於員警違法行為，向來秉持「警紀警辦」精神及不掩飾、不庇縱、不護短的態度，汰除不適任員警，從嚴究辦。

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