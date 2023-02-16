2024總統大選就在明年，引爆政壇熱議。國民黨台北市議員游淑慧表示，傳統政治人物很喜歡用「基層勸進」、「阿嬤鼓勵」來作為自己參選的伏筆，她每次看到這些人的起手式，百分百都用這個語法開頭，總覺得「怪怪的」。她呼籲，政治人物們應坦率面對自己，想幹嘛、能幹嘛不必說得一副「盛情難卻」；但好在這次國民黨年輕選將們，都沒再這麼「照樣造句」，讓她相當慶幸。

游淑慧14日在臉書發文寫道，政治人物很喜歡用「基層勸進」、「阿嬤鼓勵」來作為自己參選的伏筆，她每次看到傳統政治人物的起手式，百分百都用這個語法開頭，都覺得有點怪怪的。

游淑慧直言，這些政治人物的說法說穿了，找10個人來勸進，也是基層，而有一個阿嬤叫你選、另一個阿公叫你不要選呢？這次國民黨有許多年輕的選將表態投入初選，但到現在還沒有看到這種照樣造句，大家都很直接了當告訴選民：我能作什麼？我要作什麼？讓她忍不住直呼「好家在」三個字。

對此，游淑慧強調，國民黨年輕選將們誠實地表現自己、勇敢地接受選民評分，這才是所謂的「參選」；她也希望國民黨的整體形象，能透過不同的候選人，一點一滴的慢慢改變。