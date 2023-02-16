雞蛋每台斤漲2元至52元，重回歷史高點，未料，農委會主委陳吉仲卻稱平均一顆蛋只貴0.2元，已經比很多國家都便宜，引爆民怨。資深媒體人尹乃菁指出，實際上我們的蛋價仍比美國、日本貴，更何況人均收入也沒比美國、日本高。尹乃菁也提到，民眾要有心理準備，接下來一年蛋價恐居高不下。

尹乃菁昨(15)日在政論節目《少康戰情室》中指出，蛋的問題非常嚴重，農委會應該知道問題出在哪，必須誠實面對民眾並說清楚、講明白。尹乃菁提到，傳統養雞場容易受到天氣變化影響，不確定性非常高，若禽流感一來，整個雞場就要撲殺，當然供應不上。即便農委會跟業者有進口蛋母雞，尹乃菁提到，若要到產蛋需一段時間，養雞協會、基層農民都非常清楚，要真正把蛋量補足，起碼要一年，因此民眾要有心理準備，接下來一年蛋價恐怕居高不下。

尹乃菁認為，農委會想到的只是去壓抑蛋價，壓不下去就讓蛋價漲，再來說蛋價比其他國家便宜，不過換算下來，她說蛋價還是比美國、日本貴，更何況人均收入也沒有比美國、日本高。尹乃菁指出，蛋是營養補充非常重要來源，特別是對成長孩童更重要，無奈卻因蛋太貴，很多團膳業者說小朋友要吃完整的蛋很困難，「這像話嗎？」

前立委柯志恩也在同場節目中針對該議題表示，其實只要用供需法則就可以解決，但因為農委會介入，才引發這麼多民怨。柯志恩說目前為止最大的問題是大部分時候都買不到蛋，一天缺五十萬顆，是很嚴重的問題。