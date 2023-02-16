朱成志分析，去年新台幣匯價急貶，台積電單是匯兌收益對EPS的貢獻就有7元，全年EPS為39.2元，本業約EPS為32元；而今年新台幣匯價可能不貶反升，所以匯兌收益預期會減少，但本業卻是成長。預估台積電今年的EPS在36~37元。去年因新台幣急貶，收美元的出口產業都有豐厚的匯兌利益。但自去年4Q起，有部分出口業者開始出現匯兌虧損，今年以來，新台幣急升急貶不易有匯兌利益。

再來看產業的表現，朱成志認為，在全球景氣影響下，美、日等大國GDP都是下修，台灣GDP也不會比去年好，因此大型的電子股不看好。而不靠出口，靠內需和政府支持的產業則有表現機會。

朱成志點名的內需、政策支持概念股包括：一、節能、儲能、電力。二、電動車。三、生技醫療產業。生策會將在今（16）日舉辦「2023生策年會」，邀請行政院長陳建仁親臨致詞，指引產業推動方向；此外，行政院行政院會也將在（今）日將通過攸關生技產業發展的「再生醫療雙法」，包含母法《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》，可望為再生醫療產業注入強心針。生技產業今年的獲利估值普遍也會優於去年，許多公司透過併購，使全年的EPS都在10元以上。四、軍工產業，政府國鑑國造、國機國造政策、無人機國家隊都提供選股題材。五、內需消費。看好連鎖餐飲、飯店等。六、中國經濟解封概念股，小龍女從古墓出來，醫美概念，隱形眼鏡等業績看好。

而上述題材大都是屬於中小型個股。