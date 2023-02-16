「反骨男孩」成員孫生與樂天桃猿啦啦隊女神林襄有過一段情，過去孫生曾被琳妲爆料「沒辦法跟自己的女朋友愛愛」，而近日他在節目中承認此事，更罕見談及林襄，首度透露當年是用哪句話突破林襄心房，接著也向林襄懺悔「我以前太壞了」，而一旁的酷炫也證實，他只有對林襄這任如此特別。

孫生日前在節目《11點熱吵店》中分享有關星座戀愛，而當主題談到「如何追求土象星座」時，曾與處女座林襄交往過的孫生，被問到是如何追到林襄的，他透露當時他說了一句話「我這輩子看過這麼多女生，我沒有看到一個女生可以像spotlight永遠照在她頭上的，你不需要做什麼，太完美了」。

孫生坦言林襄太完美了。（圖／林襄IG）

雖然當初聽到這句話的林襄只是露出微笑未回應，但一旁的來賓都認為孫生說這句話時相當誠懇，而一旁與他認識多年的酷炫也幫他澄清：「他真的只有這一任這樣」孫生則坦言「我以前太壞了」。

另外，林襄曾在同個節目上聊到與孫生交往1年半，床事次數不多，琳妲也曾爆料「他覺得那個在懲罰，他要懲罰其他女生，可是女朋友是唯一，要好好愛護，所以不跟妳親密」，如今在談及此事也再遭主持人沈玉琳笑虧「孫生的特質是交往歸交往，但是他不『用』的」，酷炫也幫腔「你說的是！（他）真愛不愛愛」孫生自己則承認「變家人可能就會比較少一點」。