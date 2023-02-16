中信銀行表示，凡具中華民國國籍，年滿18歲之身心障礙者、原住民或低收入單親家庭並符合簡章公布之各項條件者，皆可報名參加第5屆電腦型彩券經銷商遴選。有意報名者自今年3月6日至4月7日，可透過台灣彩券公司官方網站登錄相關資料、下載並列印已填妥之申請書或至中信銀行各分行購買遴選簡章，各分行實體販售之遴選簡章每份工本費為新臺幣50元；每份報名申請書限一人申請，需於報名期間內完成繳交保證金新臺幣50,000元及遴選處理費新臺幣250元（持有「112年度低收入戶或中低收入戶」證明者請檢附文件，可免繳交保證金），備齊相關報名文件，使用報名專用信封封裝，以限時掛號郵寄方式，由申請人個別完成報名程序。

第5屆電腦型彩券經銷商遴選依公益彩券實際業務經營情況，將全國劃分為159分區，遴選正取5500位，備取5,500位，合計11,000位經銷商，預計今年5月31日於國立臺灣大學綜合體育館公開抽籤，保證金將於抽籤日後5個營業日內將報名保證金全額退還並給付利息，中籤民眾尚須通過測驗才能正式成為第5屆公益彩券電腦型彩券經銷商。

為避免影響申請人權益，中信銀行與受委託發行機構台灣彩券公司特別提醒，每份報名申請書限申請一人，皆有專屬繳款帳號，除中信銀行或台灣彩券公司外，遴選作業無委託其他單位執行，不接受團體報名、委託代理報名或親自送件，也不接受申請人以同一人名義重複申請，或以不實文件報名，如有違反上述任一規定，一經發現，該申請即為無效，若經遴選為經銷商、已簽約或裝機後發現，將立即取消經銷商資格與中籤資格。