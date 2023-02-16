一代巨星劉文正淡出演藝圈多年，昨爆出已於去年11月生日前夕因心肌梗塞病逝，醫師表示，心肌梗塞是急性且嚴重的心臟疾病，嚴重會當場死亡，不過常見的突發性心血管疾病有機會提早預防，肥胖、有抽菸習慣、三高或心血管家族病史者是高危險群，要特別注意。

北投健康管理醫院副院長錢政平在醫院官網指出，心血管疾病大部分發生在50歲以上族群，而心肌梗塞是嚴重急性心臟疾病，當供給心臟血液的冠狀動脈遭血管中的斑塊組塞，導致瞬間缺氧，造成心臟永久受損，嚴重時會休克或死亡。

錢政平表示，急性心肌梗塞發作時會伴隨頭痛、心悸、呼吸困難、噁心冒冷汗、頭暈，導致心血管疾病發生的危險因子有腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、膽固醇偏高等，平時沒有感覺，但長期控制不好，容易發生心血管病變，像是血管硬化、冠狀動脈阻塞、血管粥狀斑塊堆積等。

錢政平提醒，肥胖、有抽菸習慣、三高或心血管家族病史者，發生心血管疾病風險比一般人高，預防方法為定期量血壓及血液檢查，控制好三高，還可以做頸動脈超音波檢查或腦心血管磁振造影，觀察血管是否病變，或冠狀動脈鈣化分析（CAC）、心臟冠狀動脈血管電腦斷層檢查（CTA），確認冠狀動脈是否有鈣化、阻塞。