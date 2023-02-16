新華社16日報導，法國總統馬克宏當地時間15日在巴黎愛麗舍宮會見到訪的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。馬克宏表示，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。法方希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。王毅指出，中法互施援手，共同抗擊疫情，中國經濟快速復甦，社會恢復正常，願同法方全面重啟各領域往來。

王毅首先向馬克宏轉達中國國家主席習近平的問候，介紹了中共二十大的重要意義。王毅表示，中方始終視法國為優先合作夥伴，願同法方進一步密切高層交往，開闢中法關係新前景，賦予中歐關係新動能，為推動國際合作和應對全球挑戰作出新貢獻。

王毅說，中法互施援手，共同抗擊疫情，中國經濟快速復甦，社會恢復正常，願同法方全面重啟各領域往來。

馬克宏請王毅轉達對習近平的問候，再次祝賀中共二十大圓滿成功，表示他期待同習近平共敘友誼、共促合作、共創未來。馬克宏強調，法方重視對華關係，認為法中加強戰略對話具有重要意義。面對日益複雜的國際形勢，法中應共同致力於維護穩定和平衡，堅持多邊主義，反對集團對抗，避免世界分裂。法方希望加強兩國在氣候變化、生物多樣性、海洋保護等領域的合作。

雙方就烏克蘭問題深入交換了意見。王毅強調，在烏克蘭問題上，中方堅持客觀公正立場，始終致力於勸和促談。中方重視法國獨立自主的大國作用，願同包括法國在內的國際社會一道探索政治解決路徑，儘快實現停火止戰。

當天，王毅還會見了法國外長科隆納。

王毅表示，中國全面控制疫情，經濟社會快速恢復，將為世界帶來更大機遇。中方願全面重啟兩國各領域對話交流，把中法關係的引擎再次發動起來。盡早召開新一輪高級別人文交流機制會議，為兩國人員往來提供更多便利。明年是中法建交60周年，雙方可共同策劃紀念活動，夯實兩國友好的民意和社會基礎。中方高度重視中法關係，願同法方深化戰略溝通，增進政治互信，通過中法合作為中歐關係帶來新動能，也為世界的和平、穩定和公平發揮建設性作用。

王毅說，中法兩國都富有獨立自主傳統，都支持多極化，反對集團對抗。在全球化遭遇逆流、個別國家大搞脫鉤斷鏈情況下，中法應繼續踐行多邊主義，捍衛自由貿易，加強國際科技合作。希望法方為中國企業提供公平非歧視的環境。

科隆納表示，很高興得知中國戰勝疫情、經濟快速復甦，這對全世界都是好消息。期待雙方合作今明兩年取得新的大發展，在恢復機制性對話的同時拓展新的合作領域，把因疫情失去的時間追回來，推動兩國關係更上層樓。希望兩國航班儘快恢復至疫情前水準，促進留學生、學者交流，加強科學文化領域合作。通過共同慶祝建交60周年，展示法中關係的深厚底蘊。法方堅定堅持一個中國政策，這一點不會有任何改變。

雙方還就共同關心的國際地區問題交換了意見。