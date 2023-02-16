國民黨台北市議員鍾沛君（右）、國民黨台北市前議員羅智強（左）。（圖／取自鍾沛君臉書）

臉書網友留言。（圖／截自鍾沛君臉書）

台北市大安區立委引爆藍營內鬨，現任議員鍾沛君與前議元羅智強有志一同，鍾日前提出參選「4大保證」，被部分人士解讀是在酸羅，臉書遭大批「強粉」出征。鍾表示，她所認識的「強哥」，不會把她爭取支持的4個保證，視為「攻擊」、當成「酸」，彷彿是什麼說不得的人身攻擊；全力以赴，就是她對強哥致敬的方式。許多網友卻仍不領情，持續出征鍾臉書，不僅預言她下次恐無法連任，更要她多向同樣已表態的黨內議員徐巧芯學學。

鍾沛君昨（15）日在臉書發文表示，她這兩天已拜讀了臉書指教的每一則留言，但她始終保持冷靜，是因為她深具信心，她所認識的強哥，不會把她爭取支持的4個保證，視為「攻擊」、當成「酸」，彷彿是什麼說不得的人身攻擊。

鍾沛君強調，提出主張，回答問題；再提出主張，再回應問題，在這些往復攻防中展現最好的自己，選戰的本質就是如此，再次感謝強哥。鍾也喊話：「全力以赴，就是我對強哥致敬的方式。」

此文湧入2000人按讚、300則留言，卻幾乎一面倒都是痛罵鍾沛君、支持羅志強的論調：「下次議員還能連任嗎？我認識的都不會再投妳耶！巧芯高多了」、「覺得踩著別人往上爬的感覺，而這個被踩的人是盡心盡力為國民黨付出的人」、「踩著別人，就想一步登天」、「不是酸，不是攻擊，那為何有要求人『正面回答』的說法？」