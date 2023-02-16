天使二刀流球星大谷翔平本賽季結束後將成為自由球員，有機會簽下一張總價破紀錄的超級合約，將超越隊友「神鱒」卓奧特（Mike Trout）所寫下的最大張合約紀錄，若大谷翔平決定離開，必然讓天使來年的競爭力下滑一個檔次，根據《今日美國》記者奈騰蓋爾（Bob Nightengale）報導，卓奧特表示自己將盡最大努力，把大谷翔平留在天使。

2019年天使以12年4.265億美元續約卓奧特，保持著大聯盟總額最高的紀錄，也是目前唯一衝破4億美元的合約，不過花下大錢的天使卻未能反映在成績上，無法終結自2014年以來的季後賽乾旱期，鼎鼎大名的卓奧特至今從未贏下任何一場季後賽，是他職業生涯中最不光彩的紀錄。

天使持續掙扎也將影響大谷翔平的去留，去年賽季接受《美聯社》訪問，大谷翔平坦承輸球讓他感受到許多壓力，「對我來說，8、9月分的時間感覺比去年還要長，我們沒能打出像樣的比賽，包括先前的14連敗，所以我對這個賽季留下比較負面的印象。」

連續好幾個賽季無法闖進季後賽，卓奧特坦言輸球確實很糟糕，每個人都討厭失敗的感覺，雖然天使在休賽季並未積極參與自由市場大牌球星的爭奪戰，卓奧特仍認為今年的天使有望迎來轉機，而他留下大谷翔平的計畫非常明瞭，那就是贏下比賽，「如果哪一年我們需要進入季後賽，那就會是今年。我們今年就會獲得成功，為了進入季後賽，我認為我們肯定會有所作為，會讓大谷翔平明白我們是來競爭的。」