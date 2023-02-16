台積電是全球晶圓代工龍頭，更是先進技術的領頭羊，優異的製造能力讓許多國家相當羨慕，紛紛採取相關補貼措施，希望提高國內生產晶片的技術，英國半導體業者也呼籲政府應該有所準備，甚至威脅如果沒有任何措施，將轉移至美國或其他國家發展。

CNBC報導，英國的半導體產業迫切需要政府的支持，生產非矽晶片的新創公司Pragmatic Semiconductor警告，如果政府不趕快發布關於晶片業的相關計畫，可能被迫遷往海外。

對此，首席執行長Scott White直白表示，「繼續在英國經營公司需要有經濟效益，如果國外有更大的經濟效益或政府支持，那麼搬遷至海外是唯一也是明智的商業決定。」

另一家材料商IQE也感嘆，「我們願意留在英國，並致力在英國發展，但我們也必須做股東想做的事情，例如去更有資源、更有錢的地方。」

報導提到，相較於荷蘭、美國、南韓或台灣，英國是全球晶片市場的低調參與者，主要著墨在化合物半導體的設計、研究、製造及智慧財產權等領域。

一位英國政府發言人出面緩頰，他強調，「政府致力於支持對英國相當重要的半導體產業，我們將進一步發展晶片業，並確保擁有一個具有彈性的供應鏈，會盡快對外公布相關戰略。」