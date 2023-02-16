小編今（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）表示，美國為了防堵中國壯大半導體產業勢力，近年不斷施壓西方國家及日本聯手對中國實施出口管制，導致艾司摩爾自2019年起便無法出口最高階半導體設備至中國。

艾司摩爾指出：「隨著各國日漸維護科技主權，長期下來全球貿易、競爭及科技業供應鏈都將受到影響，恐將嚴重打擊我們的事業前景及成長潛力。」

【1】ASML：出口管制威脅前景

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）稍早警告，各國加強出口管制將威脅事業前景，但強調美國與荷蘭等國雖針對中國貿易禁令達成共識，詳細規範仍需數月協商才能確立，估計今年獲利還不會受影響。

【2】台積利空測底 台股年線有撐

台積電15日受到股神巴菲特大賣持股利空測底，權王股價大跌20元收525元，致台股加權指數收跌221點，惟壽險大戶啟動回補持股，外資連9日賣超元大台灣50反1高達20萬張。投資專家指出，台股多頭未死，仍有16檔中小型股漲停，且無跌停股，台積電反應股神賣股可望1～2天即消化完畢。

【3】鋼市回春 中鋼3月盤價續漲

在國際鋼價大漲與煤鐵礦原料高漲下，中鋼15日開出3月內銷盤價全面調漲，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲等八大項規格產品，每公噸漲600～1,200元、平均漲幅5.5％，創去年下半年以來最大漲幅，符合市場預期，並蓄積笫二季旺季向上動能。

【4】兩岸暖風吹！時隔三年… 陸官員18日訪台

近來兩岸暖風頻吹，在國民黨和工商團體相繼訪陸或表達訪陸計畫後，大陸方面的上海市政府一行六人，也將於18日至20日來台參加「台灣燈會」及參訪台北市政建設，已獲陸委會同意。這是疫情爆發三年多來，大陸官員首度來台交流。

【5】海運費砍半 美Costco樂見降價潮

包括好市多（Costco）在內的美國零售商本月稍後將與航運公司進行長期合約談判，盼能削減運輸成本並省下數百萬美元。好市多期待航運費率能至少砍半，令他們能夠停止漲價或放緩價格漲幅，甚至開始調降價格。