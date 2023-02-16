聽聞「飛鷹三姝」恩師劉文正傳逝世！ 伊能靜轉身哽咽畫面曝@chinatimesent

淡出演藝圈超過30年的「一代巨星」劉文正，驚傳去年11月在美國因心肌梗塞離世，享壽70歲，震驚各界，讓粉絲們難過不已。而他過去除了捧紅飛鷹三姝、巫啟賢與霍正奇外，好人緣的他在演藝圈中累積了不少人脈，其中與劉文正相識48年、有「小崔苔菁」稱號的資深藝人石中玉，接受採訪時也透露了劉文正「私下不為人知」的一面。

根據《三立新聞網》的報導，石中玉回憶當時兩人年輕時都曾在台北中華路上的麗聲歌廳同台過；高雄喜相逢歌廳剛開幕時，邀請了石中玉到場演唱並請劉文正擔任主秀，之後也在多處同台一同當歌星。但最讓石中玉印象深刻的是多年前兩人一同受邀前往新加坡美麗宮夜總會的開幕表演，當時人氣正夯的劉文正依然是主秀，而石中玉則接在他後面唱，而一般來說劉文正唱完自己的部分就能先行離開，沒想到他竟然特別留下來觀看石中玉的表演，之後還跟她說「加油！你很棒！」，讓石中玉相當感動同樣回應他「你也很棒」，兩人在異鄉互相勉勵的場景依然歷歷在目。

而談及劉文正的為人，石中玉忍不住大讚他除了人又高又帥又有內涵外，人品也真的很好，不會耍大牌，對於前輩、後輩都一視同仁，為人相當有禮貌，加上當時民風純樸，大家穿的衣服都相當保守，只有劉文正在電視上的穿搭總是獨樹一格「真的無人能敵」，是大家心目中永遠的偶像。不過自從劉文正引退後他們就失去聯絡了，如今聽到他離世的消息，讓石中玉相當痛心。